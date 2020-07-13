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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 13 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء مخلص على المستوى العاطفي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك بلاغة وبراعة وقد يجعلك قادرا على تحقيق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدفع الأحباب والأصدقاء لدعمك أو مشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.