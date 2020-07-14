حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء شخصية مفكرة يميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار، كما يميل إلى الترتيب وتنسيق أموره مبتعدًا عن الفوضى.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المشروعات يدفعانك نحو تنمية أعمالك ويقدر الجميع عطاءك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.