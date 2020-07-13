حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء من الشخصيات المفكرة التي تميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تشارك من حولك في احتفال ما.. وقد تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.