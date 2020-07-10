حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء قائد ماهر، ويكره السير وراء الأوهام، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.