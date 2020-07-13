مصري في اليابان يكشف أسباب الزيادة الأخيرة في معدل إصابات كورونا

قال الدكتور أحمد هريدي، الباحث بمركز جامعة أوساكا لإنتاج اللقاحات، إنه خلال الـ4 أيام الماضية شهدت اليابان ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو لتخطى حاجز الـ200 حالة، يوميا، مشيرا إلى تسجيل 119 حالة اليوم، في ظل ارتفاع معدل الحالات اليومية.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية من طوكيو، مع الإعلامية دينا الوكيل على فضائية DMC، أن البعض يرجعوا معدل زيادة الحالات لزيادة معدلات التشخيص لأن معدلات تشخيص الحالات المصابة بكورونا زادت في الفترة الأخيرة وأصبحت سهلة وفي متناول كثير من مراكز التحاليل والأبحاث في اليابان وذلك يعد أحد الأسباب التي أدت إلي زيادة الحالات المكتشفة.

وتابع أن أغلب الحالات في المستشفيات حاليا في اليابان هي حالات خفيفة إلى متوسطة ولا تحتاج إلى رعاية مركزة، مشيرا إلى أن الضغط على النظام الصحي ما زال في معدلات متوسطة.