برلماني: "الداخلية" عقمت السجون ضد فيروس كورونا

أشاد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في مواجهة كل أنواع الجرائم، خاصة ظاهرة الإرهاب الأسود وتحقيق الأمن والاستقرار لجموع المواطنين ونجاحهم في تنفيد العديد من المبادرات المجتمعية الناجحة.

وقال "الكوراني"، في بيان له أصدره اليوم، إن قطاع السجون اتخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها مع بدايةً ظهور فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد أن دليل قاطع على الاهتمام والحرص الكبير من وزارة الداخلية على سلامة وصحة جميع المسجونين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت بتوجيه قافلة طبية لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء فى مختلف التخصصات الطبية.