حكاية مقتل طبيب بيطري في بني سويف بسبب الثأر

"خدنا حقنا والدم مش بيموت" بتلك الكلمات اعترف شابان بقتل رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن في بنى سويف، أخذًا بالثأر منه بسبب ضلوع أشقائه في قتل شقيق المتهمين منذ عدة أشهر.

"ضربناه بالنار وأحنا على الموتسيكل وهربنا"، بهذه الكلمات واصل المتهمان اعترافهما بتفاصيل جريمتهما أمام المباحث بعد القبض عليهما بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وزخائر دون ترخيص.

اللواء حمدى فرج مساعد مدير أمن بنى سويف للجنوب، تلقى إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، بمقتل طبيب بيطرى يدعى أشرف يوسف، رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة، أثناء تواجده فى عملة بقرية الحيبة، وعلى الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن القتيل من قرية تلت، ويعمل رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة، ويقيم بمحل عمله مع أسرته، بعد اتهام أشقائه بقتل أحد الأشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية تلت.

وأكدت التحريات أنه أثناء خروج المجني عليه من سكنه متجها إلى عمله بقرية الحيبة، أطلق عليه مجهولان النار وفرا هاربين مستقلين دراجة بخارية، تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل القتيل إلى مشرحة مستشفى الفشن وأخطرت النيابة للتحقيق فى ملابسات الحادث، وألقي القبض عليهما بعد ساعات من الجريمة.