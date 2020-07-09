صليا الفجر معا.. شاب يقتل جاره عقب خروجهما من مسجد بالمنيا

قتل شاب جاره الموظف بالمعاش في إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عقب خروجه من المسجد بعد إداء صلاة فجر اليوم الخميس، وأفادت مصادر أمنيه أن المتهم يعاني اضطرابًا نفسيًا.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بوقوع جريمة قتل بمركز ديرمواس.

وانتقل اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس، ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين وقوع حادث القتل بإحدى القرى، حينما أقدم شاب يدعى "م.ط" 32 عامًا، يرجح أنه مريض نفسي، وحاصل على دبلوم تجارة، بقتل جاره الموظف بالمعاش "م.ع" 64 عامًا، حيث كان يصلي الفجر معه بمسجد القرية.

وحينما أفرغ من صلاته سار المتهم بجانب المجني عليه، وفاجاءه بطعنة نافذة بالبطن مستخدمًا سكينً كانت بحوزته، فأودى بحياته عقب ساعات من وصولة مستشفى ديرمواس العام، وتحرر محضر بالواقعة، وألقي القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.