لربطهم بالوطن.. 20 ملتقى لأبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج

استهدفت وزارة الهجرة منذ عودتها من 4 أعوام، ربط المواطن المصري بالخارج بدولته الأم، وكان شغلها الشاغل هو أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، ويرصد التقرير التالي أبرزها

• إقامة المعسكرات التي تعدها الوزارة لأبناء الجيل الثاني والثالث.

• نظمت الوزارة 20 ملتقى لشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

• قامت الوزراة بعمل دورات للتوعية بمفهوم الأمن القومي وبرامج لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج

• زيارة الأماكن السياحية والأثرية، شارك فيها عدد (975) شابا مصريا بالخارج، بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الدفاع والثقافة والسياحة والبيئة.