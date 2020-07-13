سيارة تصطدم بمبنى الإدارة الزراعية وتصيب 3 موظفين بكفر شكر

تسببت سيارة ربع نقل فى إصابة 3 موظفين بالإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث اصطدمت السيارة بالمبنى المتواجد به الموظفين أثناء تأدية عملهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر، ما تسبب فى إصابة 3 موظفين أثناء تأدية عملهم وهم "سيدة . ف"، 50 سنة، و"محمود . ح"، 45 سنة، و"عاطف. ع"، 59 سنة، ونُقلوا جميعًا إلى المستشفى الجامعي ببنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحادث، وتبين تهشم مقدمة السيارة نتيجة اصطدامها بمبنى الإدارة الزراعية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.