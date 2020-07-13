خبير السيارات: المصانع لديها القدرة على استيعاب عمليات الإحلال

خلال الآونة الأخيرة، تعمل مصانع السيارات في مصر بأقل من نصف طاقتها، بسبب الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم منذ أكثر من 6 أشهر، بعدما تفشت جائحة كورونا، وتسببت في أزمة اقتصادية في العديد من القطاعات.

وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وخبير السيارات، أن وزيرة الصناعة والتجارة أشارت إلى أنه من المقرر إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار إلى غاز طبيعي على مدى 4 سنوات، وإحلال 50 الف سيارة تاكسي تجاوزة 20 عاما على مدى سنتين، بالإضافة إلى إحلال السيارات (الملاكي) التي تجاوزة الـ20 عاما، وهذا يعد رقم كبير يحتاج لسنوات حتى تتم تلك العملية بأكملها.

وأضاف أن هناك دراسات فنية من الجهات المعنية بالدولة قبل إصدار القرارات التنفيذية، بالإضافة إلى التحفيزات التي أقرتها الدولة للتحفيز على عمليات الإحلال والتجديد.

وأوضح مصطفى خلال حديثه لـ"الوطن"، أن هذه الأرقام من السيارات القديمة مقبولة بالنسبة للطاقة الفائضة في مصانع السيارات، حيث إن بعض المصانع تعمل بربع وثلث طاقتها، والبعض الآخر يعمل بطاقة أعلى من ذلك، وهناك طاقة لاستيعاب السيارات التي تدخل ضمن عمليات الإحلال على مدى سنوات المحددة من قبل الدولة.

وأشار إلى أن تركيز الدولة حاليًا على تحويل وإحلال سيارات "التاكسي والميكروباص" أما بالنسبة للسيارات (الملاكي) تعمل الدولة على تحفيز التحويل من الوقود العادي إلى الغاز الطبيعي، وأيضًا الإحلال إلي الغاز عن طريق استيلام السيارات القديمة وتحديد قيمتها المالية وصرفها كمقدم لسيارة جديدة بأقساط طويلة الأجل.