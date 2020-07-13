محافظ بورسعيد يتفقد أعمال توسعة محيط منفذ النصر الجمركي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال توسعة محيط منفذ النصر الجمركي، وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات، والتي من المقرر مرورها بالمنفذ بعد إغلاق منفذ الشاحنات.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعة بالمنطقة، لاسيما أنه سيتم غلق منفذ الشاحنات بالتوازي مع أعمال تطوير شارع الشاحنات، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الجارية.

ووجه المحافظ بإقامة 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر، مع وجود حارة احتياطية خاصة لخروج الحاويات من الميناء لشارع "عزمي"، ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل، منعًا للتكدس والازدحام الناتج عن مرور الشاحنات.