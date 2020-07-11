وزيرا السياحة والطيران يتفقدان منفذ طابا البري

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن وزيري السياحة الدكتور خالد العناني والطيران محمد منار، قاما بجولة تفقدية، صباح اليوم، لمنفذ طابا البري، استكمالًا للجولة التي بدأت الخميس الماضي.

وقال المحافظ في اتصال هاتفي، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة تفقد منطقة البوردر والتي يتم تحصيل رسوم دخول للفرد فيها بنحو 400 جنيه، موضحًا أن مستثمري طابا ونويبع طالبوا الوزير خلال اللقاء الذي عقد أمس بأحد فنادق طابان بإلغاء رسوم عبور السياح لمنفذ طابا، حيث أثر ذلك بالسلب على عودة السياحة إلى نويبع ومخيمات وفنادق طابا.

وأضاف "فودة" أن وزير الطيران الطيار محمد منار تفقد الوضع داخل منفذ طابا البري وشاهد الوضع علي الطبيعة داخل المنفذ، والإجراءات الاحترازية التي تتم، وقال إن فتح مطار طابا في إطار الدراسة حاليًا.

وأكد المحافظ أن الجولة التي قام بها وزيرا السياحة والطيران بجنوب سيناء جاءت في توقيت ممتاز، خاصة أن الطيران الدولي يعمل منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ استقبلت نحو 3000 سائح خلال هذه الفترة من أوكرانيا وبيلاروسيا وكازخستان، ومؤكدًا أن السياحة عائدة بقوة خلال الفترة المقبلة.