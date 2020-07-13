"لا تستسلم".. ألبوم خليجي لـ أصالة نصري

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، اسم ألبومها الغنائي الخليجي الجديد "لا تستسلم"، الذي يشرف عليه الموسيقار السعودي "سهم".

قالت أصالة عبر صفحتها بموقع إنستجرام، قائلة: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالى سهم.. وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومى الّذى والحمد لله كثيراً قد اكتملّ، وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين، قضاهم بإشرافه أيضاً على أدائى فى أغلب أغنياتى، ليعطى كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور".

تابعت: "أغنيات عملى القادمّ الّذى سيحمل بإذّن الله اسم (لاتستسلمّ) للشاعر الكبير الغالى الأمير سعود بن محمّد العبد الله، سهم صانع مُهمّ، كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقى، كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق.. لا أعلم على أى لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف، أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن، فجميعهم كحزمة ورد ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينة".

وأوضحت أصالة: "كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم 20 بضمّ عشرون عمل، فى كلّ واحد منهم عشنا أيّاماً طوال، لمّ يكنّ لعنائها طعم ألم.. بلّ شغف وسعى بكلّ فرح وإصرار على إكمال لوحتنا، لنأمل حين ستصبح بين أيديكم أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ ما لا يستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه وقدّ يعجز".