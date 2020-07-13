الاتحاد الأوروبي يدين قرار تركيا بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

أدان الاتحاد الأوروبي قرار النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد. وذلك خلال جلسة لوزراء خارجية الاتحاد، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الملحة وفي مقدمتها تعديات تركيا على سيادة دول المتوسط وتدخلاتها في الأزمة الليبية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، إن على النظام التركي احترام قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، محذرا حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات اقتصادية على بلاده حال عدم التزامها بالاتفاقات الدولية.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالمؤتمر المنقعد حاليًا، ملف التعديات التركية على حقول الطاقة بالمتوسط وعدم احترامها لسيادة دول المنطقة، فضلا عن تدخلاتها في ليبيا بإرسال السلاح والمرتزقة.

وأضاف بوريل خلال المؤتمر "قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط، وهناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط"، مؤكدًا أن على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل.