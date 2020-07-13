الإعلاميين: رصدنا 2651 حلقة تتحدث عن كورونا في 28 منصة

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة رصدت نحو 471 تقريرا لـ 13 برنامج خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح سعدة في بيان له أنه تم رصد ومتابعة 2651 حلقة في أكثر من 28 منصة إعلامية "قناة" خلال فترة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه تم عمل 1107 تقارير رصدا لهذه البرامج منذ أزمة فيروس كورونا من خلال وحدة الرصد والمتابعة بنقابة الإعلاميين.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن وحدة الرصد قامت بدورها بعمل أرشيف إلكتروني لجميع التقارير السالف ذكرها منذ بداية شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه، مضيفا أن عمل لجنة الرصد دائمة ومستمرة خلال الفتره المقبلة وسيظهرهذا في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ بحسب تعبيره.