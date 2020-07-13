أشرف زكي: فيلم "زنزانة 7" معرض للإيقاف بسبب مشاركة عمر كمال

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن فيلم "زنزانة 7" معرض للإيقاف بسبب مشاركة المغني الشعبي عمر كمال في العمل بدون تصريح.

وأوضح زكي لـ"الوطن"، أن النقابة لن تسمح بعرض الفيلم لو تم التأكد من مشاركة كمال، لأنه غير نقابي، ولم يحصل على تصريح لممارسة العمل بالفيلم الجديد.

ورفض عمر كمال التعليق على ما قاله "زكي".

ويجسد كمال، دور مسجون في أولى تجاربه السينمائية، حيث انتهى من تصوير مشاهده بمنطقة المنصورية.

فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى.