أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 14 يوليو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس إلى 3 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 5 لـ7 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 3 جنيهات للكيلوجرام.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 25 جنيها.

الباذنجان

وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 28 جنيهًا.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 6 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.