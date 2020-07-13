أسعار الخضروات اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الإثنين 13 يوليو 2020
تقدم "الوطن"، متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية اليوم الاثنين 13 يوليو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:
الفاصوليا
تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 5 لـ7 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل 3 جنيهات للكيلوجرام.
البطاطس
وصل سعر كيلوجرام البطاطس إلى 3 جنيهات.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.
الثوم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 25 جنيها.
الباذنجان
وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الطماطم
تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 28 جنيهًا.
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 6 جنيهات.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.
البامية
بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.