عبير موسى: الحراك متواصل لإزاحة الغنوشي وإيقاف المشروع الظلامي

قالت النائبة عبير موسى رئيس كتلة الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، إن رئيس البرلمان التونسي الإخواني راشد الغنوشي، مكلف بمهمة أخونة تونس، ونشر المشروع الظلامي للجماعة بها، مؤكدة استمرار مساعيها لسحب الثقة منه برغم التهديدات المباشرة من الجماعة لها بالاغتيال.

وأضافت "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن "الغنوشي" مارس الخداع طوال مسيرته بأنه حزب سياسي مدني ولكن الشعب التونسي كشف مخططاته وأصبح عاريا أمام الشعب.

وأوضحت أن الاعتصام في البرلمان متواصل والنضال متواصل لقطع دابر الغنوشي والإرهاب وإبعاد التنظيمات الإرهابية عن مفاصل الدولة التونسية، مشددة لن يتم التراجع عن الحراك إلا بعودة تونس التي تنبذ العنف والإرهاب وطرد مندوبي الجماعة.

وتوقعت موسى أن لا يتقدم رئيس الحكومة بالاستقالة مع عدم وجود مؤشرات على وجود تغيير حتى الآن مؤكدة أن ما يتردد مجرد مناورات من التنظيم.