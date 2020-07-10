تونس: تسجيل 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد

أفادت وزارة الصحة في تونس، اليوم، بتسجيل 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات، إلى 1240 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، إنه وبعد إجراء 879 تحليلا مخبريا، من بينها 28 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ثبت تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينها، 9 حالات إصابة جديدة وافدة، و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وذكرت الوزارة أنها سجلت منذ ظهور الوباء في البلاد 1067 حالة شفاء و50 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 123 مصابا بالفيروس تحت المراقبة والمتابعة.

وبينت أن جميع الحالات النشطة داخل مراكز مخصص لمعالجة المصابين بـ"كوفيد 19".