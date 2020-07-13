نهى عابدين بعد تراجعها عن قرار الاعتزال: كنت في ضغوط وعايزة "بريك"

تراجعت الفنانة نهى عابدين عن قرار اعتزالها الفن، حيث تشارك حاليًا في حكاية "ضي القمر" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".

وقالت "عابدين" لـ"للوطن": كنت أمر الفترة الماضية بضغوط، وأردت أن أحصل على "بريك"، وكنت أريد أن أجلس مع "نفسي"، وأراجع حساباتي بهدوء، مشيرة إلى أنها اتخذت قرار الابتعاد في ظل وجودها علي شاشة رمضان بمسلسلين هما "ليالينا 80"، و"2 في الصندوق".

وتابعت: القريب مني يعلم جيدًا انني لست من هواة "الشو" وتسليط الضوء، لذلك عندما قررت الاعتزل رفضت الحديث نهائيًا، وابتعدت فتره لإعادة حساباتي.

وكانت الفنانة الشابة نهى عابدين، قد أعلنت اعتزالها مجال التمثيل، بشكل مفاجئ، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قرار ممكن يكون صح أو غلط.. المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني.. أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".