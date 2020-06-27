منة عرفة عن دورها في مسلسل "ليالينا 80": قدمت شخصية متمردة وصايعة

تحدثت الفنانة منة عرفة عن دورها في مسلسل "ليالينا 80" قائلة إن من رشحها للدور المخرج أحمد صالح، لافتة إلى أنها تؤدي شخصية متمردة و(صايعة) -حسب وصفها- كما أنه يعد دورا "مستفز"، متابعة: "الدور كان صعب شوية لأن المسلسل بيحكي زمن أو فترة مكنتش عايشة فيها ومكنتش أعرف تفاصيلها بس لما قعدت مع مامتي وناس كبار بقى الموضوع أسهل".

وعبرت "عرفة" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عن سعادتها للمشاركة في المسلسل ودورها "عملت مجهود كبير عشان أطلعه بالمنظر دا، فيه كواليس حصلت في المسلسل الناس متعرفهاش بس في الآخر الحمد لله عجب الناس".

وحكت منة أصعب مشهد صورته خلال المسلسل عندما ضربتها الفنانة صابرين: "احنا كنا بنصور في الديكور بتاعي حوالي أسبوع، على حظي الوحش كان كله مشاهد أساسية بالنسبالي كان من ضمنهم مشهد الضرب، وصابرين كانت مترددة أنها تضربني، وكان يومها تعبت بردو وجاتلي الزايدة، وكنت لازم أصور المشهد دا؛ لأن اليوم كان فيه مشاهد كتير وتاني يوم عملية الزايدة، صورت مشهد الضرب ويومها روحت المستشفى بالليل وكان الجرح فتح وعملته تاني".

وتابعت: "قولتلها أضربي بجد عشان الموضوع يبقى شكله حلو، بس أنا في الآخر جبته لنفسي واضربت علقة".