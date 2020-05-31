رنا رئيس توضح تحضيرها لمشهدها في مسلسل ليالينا: فقدان البصر صعب جدا

قالت الفنانة رنا رئيس الذي جسدت شخصية فتاة كفيفة في مسلسل ليالينا، إن مشهد فقدان البصر كان صعب بطريقة كبيرة جداً "كنت خايفة وساعات بترعب وأقولهم لا مش هعرف أعمله وهعمله ازاي وكان في خوف بطريقة مش طبيعية، ولما قالولي نعمل بروفا قولتلهم لا عاوزة أغمي عيني ربع ساعة ومش عاوزة ابقي شايفة أو بتعامل أو أهزر".

وأضافت رئيس، خلال حوارها مع الإعلامية مني عبدالغني، ومفيدة شيحة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية Dmc، أن "بالفعل غميت عيني ربع ساعة وقالولي جاهزة وفعلاً بقيت مستعدة، ومن وهو بيشيل الرباط من على عيني كانت عيني مزغللة وشايفة كل حاجة سودة وقعدت فعلا مكنتش شايفة الناس اللي حواليا ومن كتر ما أنا بقيت مركزة أني مش شايفاهم ابتديت أني ببعد أي حد جنبي وكان عندي رد فعلا أني مش شايفة حد".

وتابعت، أن "من كتر ما دخلت في حالة اني مش شايفة حد فقدت بصري فعلاً في لحظة".