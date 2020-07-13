العراق والناتو يناقشان تطوير آليات العمل في تدريب القوات العراقية

ناقش الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية جبار ثجيل مطلك مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق اللواء جيني كارينيان تطوير آليات العمل المستقبلي في تدريب القوات العراقية لمواصلة القضاء التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان اليوم، تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الأمين العام للوزارة استقبل اللواء جيني كارينيان وجرى خلال اللقاء التباحث حول إستراتيجية عمل المؤسسة العسكرية وبعثة الحلف؛ لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة تطوير آليات العمل المستقبلي في تدريب القوات العراقية من اجل مواصلة القضاء على التنظيمات الارهابية من خلال العمليات المستمرة.