منتج مسلسل "الحرامي": العمل مأخوذ عن قصة حقيقية

روج أمير شوقي، منتج مسلسل الجديد "الحرامي"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "شوقي" على حساب الشركة المنتجة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة بوستر جديدة، مكتوب عليه أن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقة، وعلق عليها قائلاً، " قريباً علي شاهد" .

مسلسل "الحرامي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، كارولين عزمي، رانا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامةالمسلسل يعد البطولة المطلقة للفنان الشاب أحمد داش، إذ يجسد شخصية الحرامي، وذلك في إطار كوميدي عائلي.