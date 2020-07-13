برلمانية تونسية تحذر من "أجندة لا وطنية" إذا سيطر الإخوان على الدولة

قالت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى، إن الرأي العام التونسي مقتنع بأن أجندة لا وطنية يقودها تنظيم الإخوان الإرهابي إذا تمكن من مفاصل الدولة.

وأضافت "موسى"، خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الشارع التونسي مطلبه الأساسي هو التخلص من الإخوان، مشددةً على أن الجماهير التونسي التفت حول السبسي لأنه وعدها بأنه سيخلصهم من الإخوان.

وشددت على أهمية تفادي الكوارث التي قام بها الإخوان خلال العشر سنوات المنصرمة والانتقال بتونس إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات.

وأوضحت أن حزبها بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء البرلمان التونسي أعلنوا رفض التدخل التركي في ليبيا: "رفضنا أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتركيا أو لأي محور يريد التحكم في تونس وزعزعة أمن المنطقة".

وأكدت أهمية أن يكون الحل السياسي في ليبيا "ليبي - ليبي"، مشددة على وجود لحمة كبيرة بين الشعبين وأن ما يمس أمن ليبيا سيكون له انعكاسات كبيرة على الأمن التونسي.