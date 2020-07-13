المسماري: تركيا تستهدف "سرت والجفرة" للسيطرة على ثروات الليبيين

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه لا زالت حتى هذا اليوم، الطائرات العسكرية والمدنية تحلق في رحلات منتظمة من تركيا إلى مطارات معيتيقة ومصراتة، وذلك خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح المسماري، أن أمس، كانت هناك 4 رحلات من معيتيقة إلى طرابلس إلى تركيا، وهناك بعض الرحلات قامت بنقل مرتزقة سوريين بأسلحتهم من ليبيا إلى اسطنبول، "اعتقد أنه تم نقلهم إلى منطقة أخرى تقاتل فيها تركيا، ولا استبعد أبدًا أنهم تم نقلهم إلى شمال العراق".

وتواصل تركيا الحشد لمعركة سرت والجفرة، حيث تم رصد هبوط طائرتين في مصراتة قادمتين من تركيا على متنهما 356 مرتزقا من جنسيات مختلفة كما تم رصد نقل 1400 متطرف من حلب وإدلب السورية إلى ليبيا.

وكشف المسماري، عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري إلى طرابلس، وتزويدهم بالأسلحة الثقيلة، موضحًا أن الجيش الوطني جاهز لإنهاء أي احتلال تركي في ليبيا، مؤكداً أن تركيا تستهدف "سرت والجفرة"، لما لديها من أطماع في ثروات وأموال ليبيا، كما أكد أن الأمن القومي الليبي مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري