الجيش الليبي ردا على تركيا: "سرت" معركة حياة أو موت.. ونحن جاهزون لها

قال مصدر بغرفة عمليات "سرت" الكبرى التعابة للجيش الوطني الليبي، في اتصال لـ"الوطن"، إن الجيش الوطني الليبي في حالة استنفار قصوى وعلى أعلى مستوى، تحسبا لأي خطوة تركية غير محسوبة، وذلك في تعليق على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التي أكد فيها رفض وقف إطلاق النار إلا إذا انسحب الجيش الوطني من المدينة الواقعة وسط ليبيا والتي تعد مفتاح الحقول النفطية.

وأضاف المصدر: "رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان والإخوان يريدون السيطرة على النفط الليبي، وهذه مسألة حياة أو موت للشعب الليبي، وبالتالي لن نسمح للإخوان ولا لتركيا بالسيطرة على قوت الليبيين".

وتابع المصدر: "الجيش الليبي يحشد أقصى طاقاته العسكرية عند سرت لتأمين المدينة من أي عدوان، وهو بالأساس تأمين لثروات ليبيا"، مشددا على أنه لا انسحاب للجيش من "سرت".

في هذا السياق، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق الزوي، أن الليبيين يرفضون استئناف تسويق النفط، لأن أمواله تذهب للميليشيات والأتراك، وفق ما نقلت أمس قناة "العربية". وكان الجيش الوطني الليبي أعلن أنه سيسمح بإعادة فتح حقول ومرافئ النفط بمجرد إنشاء آلية لتوزيع الإيرادات بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت تركيا، اليوم، كذلك أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الطاقة شرق المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل مع حكومة "طرابلس"، في قرار أثار موجة انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي اجتمع أمس ليتخذ موقفا أكثر صرامة حيال انتهاكات النظام التركي.