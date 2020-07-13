خالد سعد: تكلفة التحويل للغاز الطبيعي ليست كبيرة وترجع بالفائدة على المواطن

جذبت قرارات الإحلال والتجديد التي صرحت بها نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس الأحد، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام عدد كبير من المواطنين، والتي تضمنت عمليات إحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عامًا على مدار عامين وتقدر تكلفتها 10 مليارات جنيه، وإحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات ستكلف 53 مليار جنيه.

كما صرحت وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق أنه من المقرر تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عامًا على مدار 3 سنوات، وتم تخصيص مليار و200 مليون جنيه لها، مشيرة إلى أن تكلفة تلك العملية على المواطن تبدأ من 8 ألاف وحتي 12 ألف جنية، بدعم وتحفيز من الدولة بأقساط علي مدار 5 سنوات لمن لا يملك ثمن التكلفة.

وفي هذا الصدد قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، خلال حديثه لـ"الوطن"، أن عمليات تحويل السيارات من الوقود العادي إلى التشغيل بالغاز الطبيعي يرجع بالإيجاب على العميل، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي في التشغيل يوفر أكثر من 50% من من الاستخدام.

وأشار سعد، أن عمليات التحويل ليست ذو تكلفة كبيرة (8 : 12 ) ألف جنيه، حيث إنه في المستقبل ستوفر قدر كبير من الاستخدام على المواطن والدولة من استخدام البنزين العادي، وأكد الاهتمام بأن تكون عمليات التحويل من البنزين إلى الغاز الطبيعي داخل الشركات المتخصصة ومراكز الصيانة المختصة في عمليات التحويل.

ونوه "سعد" خلال حديثه إلى أن اهتمام الدولة خلال تلك المرحلة الأولى من عمليات الإحلال والتجديد على سيارات التاكسي والميكروباص، وخلال السنوات القادمة من المقرر أن تدخل السيارات (الملاكي) في تلك العمليات، والتي ستؤثر بشكل إيجابي على سوق مبيعات السيارات المحلي.