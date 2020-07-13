رغم غرق 4.. مواطنون على شواطئ بلطيم: "بننزل البحر عادي.. ومفيش رقابة"

شهدت محافظة كفر الشيخ، في الآونة الأخيرة، عدة حوادث للغرق، في تحدٍ صارخ لقرار مجلس الوزراء بإغلاق الشواطئ، لتسفر عن 4 حالات في 20 يوما، دعت لحالة من الاستياء الشديد، بين المواطنين والمسؤولين على السواء.

على شاطئي الأمل والفيروز، قرر بعض المواطنين، الضرب بالتعليمات عرض الحائط، ورصدت" الوطن"، وجود مواطنين وأطفال، يلهون بالطائرات الورقية، رغم ارتفاع أمواج البحر، التي ابتلعت طالبًا بكلية الهندسة، منذ 4 أيام، ولم يستخرج جثمانه حتى الآن.

وأكد "عبد الله. ع. م"، أحد المواطنين، أنهم أتوا للمدينة قبل 3 أيام ودخلوا من البوابة الرئيسية على أنهم مستاجرين لإحدى الوحدات السكنية، دون وجود ما يمنع دخولهم: "دخلنا عادي، قولنا إحنا مأجرين شقة، ودخلنا من البوابة الرئيسية، وبرغم إغلاق الشواطئ، لكن إحنا بنقضي وقت ممتع بعد العصر على البحر، دون وجود للمنقذين".

غرق الشاب نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة والمقيم بقرية الرغامة بمركز الرياض، ومن قبله شابين مقيمين بمركز بيلا، دعا رئيسها المهندس محمد رجب إمام إلى الاستعانة بقوات الشرطة بجانب أفراد الأمن الإداري، مؤكدًا أنه لا يمكن السيطرة على المدينة خاصة الحد القبلي بسبب طبيعته الجبلية، وعدم وجود أسوار فاصلة بين البحر وبين الجبال.

المدينة بها 7 شواطئ جميعها بلا أسوار، وعلى الرغم من أنه جرى غلق جميع البوابات فيما عدا البوابة الرئيسية، إلا أن الأمن الإداري لم يستطع السيطرة عليها: "مفيش رقابة، الناس بتدخل وبتنزل المياه عادي، ومفيش لافتات تحذيرية على الشواطئ، واللافتات فى أماكن بعيد عند الكورنيش، ولو موجود لافتات مكنش الشاب غرق وجثمانه لم يخرج بعد"، بهذه العبارات وصف سامى كلش، أحد الأهالي، ما يحدث داخل شواطئ مصيف بلطيم، مؤكدًا على ان الشباب الذين لقوا مصرعهم دخلوا من البوابة الرئيسية، وأنه نفسه دخل منها دون سؤاله عن هويته.

ودشن مواطنون "هاشتاج" على وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب بإقالة رئيس مدينة مصيف بلطيم، على خلفية تعدد حوادث الغرق خلال الفترة الماضية.

وفي 28 مارس الماضي، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذلك شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس..

يذكر أنه في 27 يونيو الماضي، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمانين لشابين غرقا على شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وسط تواجد العشرات من ذويهما، وعُثر على جثمان أحدهما بعد 3 أيام من الغرق.