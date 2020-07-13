خال غريق مصيف بلطيم يناشد المسؤولين بالتدخل لانتشال الجثمان

قال يسرى الشبعان، خال الطالب نور سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة والذي غرق بشاطيء الأمل بمدينة مصيف بلطيم، يوم الجمعة الماضي، إن مجلس المدينة ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، لم يستعينوا بغطاسبن متخصصين للبحث عن جثمان الشاب الغريق، واكتفوا بفرق الإنقاذ غير المدربة والصيادين غير المتخصصين، مؤكدًا "اللي استعانت بهم المحافظة منقذين وأمن إداري مش غطاسين".

وأضاف خال الطالب الغريق لـ "الوطن"، "احتسبنا ابننا عند ربنا، لكن عاوزين جثته، حرام المحافظ ميتحركش لحد دلوقتي، قلوبنا محروقة على ابننا، ولما استعنا بغواص متطوع جه ملقاش أسطوانات أكسجين علشان يقدر ينزل، ملينا 6 أسطوانات غاز على حسابنا، وكان عندنا أمل إن جثمانه يخرج، وبوجه كلامي للمسؤولين، أن يرسلوا فرق متخصصة لانتشال الجثمان".

وغرق "نور سعد كلش"، الطالب بكلية الهندسة والمقيم بإحدى قرى مركز الرياض، يوم الجمعة الماضي ولا يزال البحث جاريًا عن جثمانه.