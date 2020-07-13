خروج 8 من عزل إسنا بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى العزل الصحي في إسنا جنوب الأقصر، اليوم، تعافي 8 من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي باسم المستشفى، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة 8 مرضى على التعافي، من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة، على مدار 24 ساعة، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.

وأضاف "فتحي" أن دفعة المتعافين الجدد ضمت عددًا من المرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة، مشيرًا الى ان العدد الإجمالي للمتعافين بالمستشفى منذ تخصيصها لعزل مصابي كوورنا وصل لـ965 حالة.