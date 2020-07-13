والد المتهم بنشر صور زوجته عارية: "اللي حصل غلط ومسؤولية الطرفين"

قال سامي عنب، والد الزوج المتهم بنشر صور زوجته عارية وتبادلها مع أصدقاء له بعدما طلبت الطلاق، إن ابنه أحمد، قام بهذا الخطأ، مشددًا على أن النيابة ستقول كلمتها في هذه القضية.

وأضاف "عنب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "المحور"، أن الزوجة تتحمل أيضًا خطأ ما حدث، مشيرًا إلى أن أهل الأسرة طلبوا 50 ألف جنيه كرد شرف و3500 جنيه شهريًا لطفلتيهما التي لم يتجاوز عمرها عام واحد.

وتابع: "اللي حصل غلط، لم أتأخر عن منح الزوجة حقها، وابني لن يختلف حول هذا الأمر، لكنني لست موافقًا على دفع 3500 جنيه شهريًا".