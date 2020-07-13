المسماري: لدينا تسجيلات لعناصر إرهابية خطيرة تهدد الساسة والعسكريين

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن الاغتيالات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية في ليبيا طالت العسكريين والمدنيين من الرجال والنساء حتى الأطفال وصل إليهم الإرهاب بالتفجيرات والمفخخات، كما أن الجيش الليبي لديه تسجيلات لعناصر إرهابية خطيرة جدا تهدد رجال القوات المسلحة ورجال الأمن وكذلك النشطاء والإعلاميين والحقوقيين والسياسيين.

واستذكر المسماري، خلال مؤتمر صحفي، ما حدث في بني غازي في الفترة ما بين 2011- 2014، والذي عمل فيها الجيش الليبي بكل ما يملك على دحر الإرهاب، موضحًا أنه في 2016 تم تسجيل جريمة كبرى تمر اليوم الذكرى الرابعة لهذه الجريمة، وهي جريمة حرب بكل مفاهيم القانونين الدولية، وخاصة الفاعل معروف ويحمل رتبة عسكرية، والمحرض مفتي ديني معروف واستمر على التحريض على القتل طيلة تلك الفترة ولا زال مستمرا، ووسائل الإعلام المعادية التي غطت هذا الحدث موجودة بأشخاصها ورموزها.

وتابع: "هذه الجريمة تكمن في تقدم التنظيم ما يعرف بـ(شورى بنغازي) إلى أجدابيا في عام 2016 وقتلوا 120 شخصا من أهالي تلك المنطقة، رغم أن حوالي 90 شخصا ممن تم قتلهم مدنيين من سكان المنطقة ليس لهم علاقة بالوحدات العسكرية"، موضحًا أن النساء كانت ضحية للمفخخات والتفجيرات التي تمت تلك الفترة، وهنا نأخذ رمز لفتاة ليبية تم تفجيرها عن بعد، يوم تمر علينا الفتاة مقبولة الجاسي.