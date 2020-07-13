الجيش الليبي: مباحثات إيجابية بين حفتر والأمين العام للأمم المتحدة

أجرى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اتصالاً هاتفياً مطولاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث كانت المحادثات التي تمت بين الطرفين بناءة وإيجابية.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، فى بيان، اليوم الاثنين، إن المباحثات تناولت عدة مجالات سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية وعسكرية، وبشكل عام حول كافة الأوضاع وتطورات الأحداث في ليبيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وجددت القيادة العامة للجيش الليبي رغبتها الجادة في المشاركة في بناء ليبيا كدولة واحدة قوية ذات سيادة ترفض الإرهاب وتواجهه بكل قوة.