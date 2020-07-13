"دعم الإخوان وتنظيم القاعدة".. المسماري يكشف الدور التركي الفاسد في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تُقاتل من أجل القضاء على الظواهر السلبية الإرهابية التكفيرية، وعلى الشعب الليبي أن لا نسى أبدًا ما فعله الإرهاب، وكيف تحولت مدينة بنغازي إلى مدينة أمن واستقرار على يد القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات المسلحة لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية في المناطق التي تُسيطر عليها، بينما الدور التركي الفاسد في ليبيا يهدف إلى خلق الفوضى السياسية ودعم تنظيمات الإخوان والقاعدة، وتكثيف جماعة الإخوان والجماعات التكفيرية في الأراضي الليبية وزيادة أعدادهم.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن تركيا تقوم بابتزاز قارة أوروبا بمقابل الهجرة غير الشرعية، وتهدف بشكل أكبر للسيطرة على النفط والغاز الليبي من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار.