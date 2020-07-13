فرنسا تسجل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 30029، أي بزيادة 25 وفاة عن الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها يوم الجمعة.

وتشمل الوفيات الجديدة الحالات المسجلة في المستشفيات فقط، فيما سيعلن عن الوفيات داخل مراكز رعاية المسنين والمؤسسات الطبية الاجتماعية الأخرى في 15 يوليو، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

إلى ذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات بـ79 حالة إلى 6983، كما انخفض عدد الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بـ4 حالات إلى 492.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 172377، مقارنة مع 170752 حالة سجلت يوم الجمعة.