بوليفيا: إصابة 890 موظفا طبيا بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بوليفيا، اليوم، إصابة 890 شخصا بين الموظفين الطبيين في دائرة العاصمة لاباز بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مسؤولة هيئة الصحة في المدينة مارسيلو فلوريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن "عدد المرضى بين الموظفين الطبيين ارتفع، حسب المعطيات التي تم الحصول عليها حتى أمس الأحد، إلى 890 شخصا".

وأشارت مصادر اعلامية بوليفية إلى أن هذا العدد يمثل نحو 65% من حصيلة الموظفين الطبيين الذين يعملون على علاج المرضى بفيروس كورونا في دائرة لاباز.

كما رصدت السلطات الصحية الإصابة بفيروس كورونا لدى 378 شرطيا و98 عسكريا.وسجلت في بوليفيا، حتى اليوم الإثنين، 48187 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1807 وفيات.

وسبق أن أكدت رئيسة بوليفيا جانين آنييز إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل تحت العزل.