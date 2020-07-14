مصدر بالصحة: التزام المواطنين سبب انخفاض عدد الإصابات والوفيات بكورونا

رجح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن يكون سبب انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد هو التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن" إن هناك التزام من قبل المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات والحد من التجمعات والالتزام بالتعليمات التي تبثها الوزارة بشكل يومي، لافتا إلى أن هناك انخفاض ملاحظ في الوفيات فوصلت نسبة الوفيات إلى 4.7 % بينما المتوسط العالمي يصل إلى 5 %.

وطالب المصدر من المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التعجل، مضيفا ستعود الحياة لطبيعتها في الوقت المناسب والدولة تبذل أقصي مجهوداتها للتصدي لجائحة كورونا وتضع صحة المواطن في المقام الأول لذلك علينا مساعدة الدولة.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و 3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ