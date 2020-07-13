مبادرة شبابية لمكافحة فيروس كورونا بعزبة البرنس ببنها

واصلت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، متابعة المبادرات الشبابية على مستوى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتشجيع أصحابها على الاستمرار في مكافحة انتشار الفيروس ضمن المشاركة المجتمعية.

وتابعت "ريان"، اليوم الثلاثاء، المبادرة الشبابية بعزبة البرنس بمدينة بنها، والتي تضمنت رش وتعقيم وتوزيع مواد غذائية على المصابين والأهالى بالقرية، وتنظيم حملات توعية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إضافة إلى توزيع 1000 كمامة، و250 عبوة كحول مطهر، و600 كرتونة للعمالة غير المنتظمة، وذلك بتبرع من الأهالي.