"اقتصادية القناة": 50 سنة قابلة للتجديد حق انتفاع في المناطق الصناعية

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الأهم بالنسبة للمنطقة الاقتصادية، هو التنمية الحقيقية والمشروعات التي توفر فرص عمل، والعمل على تشغيل الموانئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الحد الأقصى لعقود الانتفاع 50 سنةً قابلة للتجديد في المناطق الصناعية على مراحل باعتمادات من مجلس الإدارة ومجلس الوزراء.

وتابع أن المناخ التشريعي والتسهيلات موجودة بشكل جيد لجذب الاستثمارات، مشددًا على أهمية المنظومة الجمركية في هذا الصدد، حيث تتحسن بيئة مناخ الأعمال على مستوى الدولة.

وأردف أنه يجب تطبيق "الشباك الواحد" بشكل جيد، والاستمرار في التطوير التكنولوجي والرقمي، مشيرًا إلى أنه إذا تم الالتزام بخطة "2020-2025"، فسيتم الحفاظ على حد أدنى من الإيرادات وفرص العمل، وذلك لتحقيق جزء كبير من الدولة المصرية.