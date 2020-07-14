بتكلفة 270 مليونا.. المنوفية توافق على إزالة 7 مقالب رئيسية للقمامة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تجهيز الاعتمادات المالية لإزالة 5 مقالب رئيسية للقمامة في مراكز المحافظة منهم 3 مقالب في مركز بركة السبع، بالإضافة إلى مقلبي قويسنا وتلا بقيمة 230 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والمالية، بجانب تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لنقل مقلب القمامة بمنوف، بدعم من مبادرة بنكي مصر والأهلي في المنوفية، والذي سيتم الانتهاء من إزالته خلال 3 أشهر المقبلة.

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن عمليات نقل وإزالة مقالب القملمة تأتي في إطار خطة محافظة المنوفية لإخلاء المحافظة من جميع مقالب القمامة التي تسبب الكثير من الضرر المواطنين وعلى رأسها الأمراض والحرائق، موضحا أن المحافظة حصلت على الدعم اللازم لعملية رفع القمامة وفي انتظار صرف المبلغ من قبل وزارة المالية للبدء في تنفيذ إزالة المقالب الخمسة التابعة للخطة.

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك خطة لتحويل تلك المقالب بعد إزالة تراكمات القمامة منها إلى مصانع عملاقة لتدوير القمامة في إطار المشاريع التنموية التي تقوم بها محافظة المنوفية على غرار مصنع تدوير القمامة "أبوخريطة" بشبين الكوم، مؤكدا أن محافظة المنوفية تعمل بكل قوة في إطار زيادة المشاريع التنموية والتي ستساهم في توفير دخل ثابت لتطوير المحافظة في شتي المجالات.

وعلى صعيد متصل، كشف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، عن اعتماد مبلغ 236 مليون جنيه لرصف 17 طريقا داخليا في مراكز ومدن المحافظة بخطة هي الأكبر في تاريخها، وتم إسناد تلك المشاريع لمديرية الطرق بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى توفير 200 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق الأخرى كجزء من الخطة الاستثمارية، وتم إسناد المشروع لهيئة الطرق، مؤكدا أن هناك إمكانية لرفع الدعم المقدم لرصف الشوارع إذا تطلب الأمر ذلك.