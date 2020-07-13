محمد معيط: زلزال كورونا لا يزال مستمرا.. وأنفقنا 62 مليارا لمجابهته

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما تم إنفاقه من الـ100 مليار التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برصدها لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حوالي 62 مليار سواء لقطاع الصحة أو دعم بعض القطاعات والمبادرات الأخرى، وأن العلاوات تم تمويلها من خارج هذا المبلغ سواء للمرتبات أو المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن زلزال كورونا مازال مستمرا، فلن يمكن حصر الخسائر إلا بعد الانتهاء من الزلزال، وبعد ذلك سيتم مواجهة التوابع "السؤال هو من سيتحمل تبعات الزلزال والتوابع وتسديد الثمن ؟"، مشيرا إلى أن الجيل الحالي يتحمل الكثير لتسديد ثمن ما تم من سنوات.

وتابع "معيط"، أن 75% من إيرادات الدولة حصيلة الضرائب والباقي من موارد أخرى ومنذ عامين نحقق فائض أولي بالموازنة ولذلك استوعبنا أزمة كورونا ونجحنا في المواجهة ونجحنا في تخفيض العجز والدين وخلال الأزمة تم توجيه إنفاق أكبر لبعض القطاعات مثل الصحة والأمن ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم الطيران، وبلغت الخسائر بسبب كورونا من 125 مليار إلى 130 مليار جنيه وتم عمل مبادرات عديدة تسببت في تأجيل بعض الإيرادات.

وأوضح وزير المالية، أن المبادرة الأولى لتحويل السيارات إلى الغاز استبدال الأجرة والميكروباص الذين مر عليهم 20 عاما بقوة القانون على أن يتم استبدالها بجديدة، أما الجزء الثاني المتعلق بالأجرة والميكروباص فسيتم التحفيز للتحويل للغاز، والمبادرة المتعلقة بالملاكي تشتمل على خطة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي كما سيتم العمل على آلية للسيارات الجديدة لتحويلها أيضا، كما أن الاتجاه العالمي هو التقليل من استخدام البنزين والسولار.

وأشار إلى أن الفوائد لمصر ستكون كبيرة سواء للدولة أو المواطن بالتحويل للغاز بتقليل استيراد البنزين والسولار والمواطن يستفيد باستبدال سيارته القديمة بجديدة ويوفر في استهلاك الوقود، مؤكدًا أن الجميع تعلم من مبادرة التاكسي الأبيض لتعم الفائدة على الكل المواطن والدولة والبيئة والاقتصاد وسيتم الإعلان عن برنامج محدد للتعامل مع المشروع ، وأن المنظومة متكاملة بين كل الوزارات المعنية سواء الكهرباء والبترول والمالية والصناعة وقطاع البنوك والتأمين.

وأردف إلى أن الهدف أيضا تنشيط الصناعة وتوفير فرص عمل وتحسين البيئة وتوفير البنزين والسولار اللذان يتكلف استيرادهما 150 مليار جنيه في السنة والعالم كله يقلع عن البنزين والسولار، كما أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء بطرح سندات خضراء بنصف مليار دولار في ظل اتجاه العالم لهذه النوعية من السندات التي تحافظ على البيئة ولكن لابد من وجود مشروعات للحفاظ على البيئة وهو ما نعمل عليه الآن.

وحول تكلفة مشروعات الإسكان الاجتماعي قال معيط أن موازنة الدولة لم تمول كل المشروعات وهناك جهات أخرى ممولة للإسكان مثل صندوق تحيا مصر وهيئة المجتمعات العمرانية و الإجمالي أكثر من 200 مليار جنيه وهناك خطة لبناء 310 ألف وحدة الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مليون وحدة.