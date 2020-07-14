حتى 16 يوليو.. مد حجز 204 قطع أراضي "ملوي الجديدة" لمدة يومين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 مترا و971 مترا، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وحجز تلك الأراضي، حتى يوم 16 يوليو المقبل.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان فى بيان رسمي، بأن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مؤكداً أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر الأراضي بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.

ووفقا لكراسة الشروط المتاحة على موقع بنك الإسكان والتعمير، فإن سعر المتر هو ألف جنيه.