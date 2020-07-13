إيبارشية ملوي تقرر استمرار غلق الكنائس حتى أول أغسطس

قرر الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وانصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، استمرار تعليق مشاركة الأقباط في القداسات حتى إعادة تقييم الوضع مرة أخرى في الأول من أغسطس المقبل.

وقال الأسقف، إن ذلك يأتي بناء على اجتماع اللجنة المشكلة من المجلس الإكليريكي المحلي والكهنة، ووكلاء القطاعات بالإيبارشية وبعض كهنة بندر ملوي، والأطباء لدراسة مشاركة الشعب في القداسات خلال الفترة القادمة وبناء على الواقع الذي نعيشة وتفشي المرض وارتفاع معدلات الإصابة والوفاة حتي الآن.

وشملت قرارات الأسقف، استمرار العمل بالتعليمات السابقة بالنسبة لصلاة الاكليل والخطوبات بحضور 6 أشخاص فقط، والأب والأم بالنسبة للمعمدين، أما بالنسبة للجنازات تقوم كل كنيسة بالصلاة على المنتقلين في منطقة خدمتها وفي حالة الاشتباه بالإصابة بكورونا كسبب للوقاية يتم الصلاة على الجنازة في المدافن بحد أقصى 8 أشخاص، ويستمر تعليق صلوات الثالث والحميم والتمجيد وتذكارات الأربعين والسنوية.

وأضاف الأسقف: "يرجى من جميع كهنة الإيبارشية الالتزام بهذه القرارات حرصا على سلامة الشعب، ونصلي لله أن يرفع عن العالم الوباء وينعم بالسلام والطمأنينة وتمر هذه الأيام بسلام وصحة للجميع".