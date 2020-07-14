بعد القبض على المتحرشين بها.. هنا الزاهد لـ "الوطن": أشعر بالأمان

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بعد استجابة وزارة الداخلية لبلاغها ضد الأشخاص الذين تحرشوا بها منذ أيام وهي في سيارتها.

وقالت الفنانة لـ"الوطن": "أشعر بسعادة شديدة، كما أنني شعرت بأمان أكتر وسعيدة أن شخص اللي يفكر أنه يتحرش ببنت ستتم معاقبته والبنات لن تخشى بعد ذلك من مواجهة المتحرش وستكون لديها شجاعة على المواجهة".

ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"،: "استجابة سريعة من وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وعلقت "الحمد لله رب العلمين، شكرًا وزارة الداخلية، شكرًا الشرطة المصرية".