هنا الزاهد تكشف تفاصيل تعرضها لمطاردة وتحرش: استمرت 5 دقايق وهربوا

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للمضايقات والمطاردة والتحرش اللفظي من بعض الأشخاص وتصويرها للواقعة ونشرها.

وقالت الزاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا دايما كنت بتعرض للحاجات دي لكن دايمًا كنت بجري بالعربية أو بخاف بس المرة دي الناس زودوها لدرجة وحشة جدًا خوفوني وكنا الساعة 9 بالليل ووسط الناس كانوا بيزنقوا عليا وبيجروا ورايا وبيقولوا كلام وهما عارفين ان أنا هنا الزاهد الممثلة وشايفيني بنت بعربية وخايفة وجريت وجريوا ورايا وقعدوا يزنقوا عليا ويقولوا كلام وهما رجالة كبيرة في السن".

وأضافت: "انا قولت همسك الموبايل واصورهم" مشيرة ان المطاردة استمرت لمدة 5 دقائق وأن المطاردة كان فيها تحرش لفظي "كلهم بيتحرشوا وكلهم بيقولوا كلام وكانوا بيزنقوا عليا لدرجة اني كان ممكن أركن وكان ممكن يوقفوني عادي".

وتابعت: "طلعت الموبايل والفلاش كان ضارب وكانوا عارفين اني بصور وجريو وخبوا وشهم وانا قولت هيوقفوني بجد وهيضربوني وهياخدوا مني التليفون".

وأوضحت الزاهد ان الشرطة تواصلت مع زوجها الفنان أحمد فهمي وأخبروها أنهم يبحثوا عن السيارة ومن كانوا بها وارتكبوا هذه الواقعة: "هما اللي كلموني وسألوني شوية أسئلة وقالوا لي هيدوروا عليهم".

وأكدت الزاهد ان هؤلاء ليسوا من المعجبين: "انا بشوف المعجبين ناس محترمين لكن دول ناس مش محترمة خالص".