وفاة مؤسس "سكايب" بمرض غامض والجنازة للمقربين

رحل عن عالمنا رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج تيوفو أنوس أحد مؤسسي موقع خدمة Skype الشهير، عن عمر يناهز 48 عاما.

ولم تكشف الأسرة عن طبيعة المرض الذي رحل بسببه أنوس، وفقًا لـ News.err.ee.

وبدأت فكرة Skype عندنا نجح أنوس في إنشاء متصفح له ولثلاثة من أصدقاءه وبعد ذلك، شارك بنشاط كمستثمر في العديد من المشاريع التجارية.

في أغسطس الماضي، نمت قيمة أصول Ambient Sound Investments (ASI)، وهي شركة استثمارية من مؤسسي Skype الاستونيين المشاركين، بنسبة 17.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 131 مليون يورو.

في عام 2010، حصل أنوس على وسام النجمة البيضاء من الدرجة الخامسة من قبل رئيس إستونيا.

وأعلنت الأسرة أن جنازة رجل الأعمال ستكون للمقربين فقط.