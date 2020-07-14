عبدالمجيد: مظلة المشروعات الصغيرة ارتفعت من مليون لـ 50 مليون جنيه

علق الدكتور سمير عبدالمجيد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.

وقال "عبدالمجيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن القانون القديم كان يضيق على المشروعات الصغيرة ولا يسمح للدولة بتقديم الدعم والخدمات لها، ويقيد حركة جهاز خدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشاد "عبدالمجيد" بتوسيع مظلة المشروعات المتوسطة والصغيرة مشيرًا أن مظلة المشروعات الصغيرة كانت مليون جنيه ووصلت حاليًا لـ50 مليون جنيه، لحجم الأعمال وشملت فئات كثيرة جدًا.

وأوضح أنه كان أقصى حد للتمويل 10 ملايين جنيه، ووصل في القانون الجديد لـ50 مليون جنيه لمشروعات متوسطة وصغيرة، مما يعطي فرصة جيدة لضخ التمويلات.

وأشاد "عبدالمجيد"، بالحوافز والشرائح الضريبية الثابتة والتي تحصل وفقًا لحجم الأعمال في العام، وهو ما يمنع تعرض صاحب المشروع لمشاكل مع الضرائب.